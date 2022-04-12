شروط التسجيل في منصة احسان كمحتاج ٢٠٢٢ بعد التعديل الأخير

يتساءل العديد من المواطنين السعوديين عما هي شروط التسجيل في منصة احسان كمحتاج ٢٠٢٢ – ١٤٤٣، حيث تُعرف منصة احسان بأنها منصة سعودية تقوم بتقديم جميع الخدمات والتبرعات للمواطنين الفقراء والمُحتاجين في كل أنحاء المملكة، كما أنها تُساعد على تمكين قطاع السعودية غير الربحي، بالإضافة إلى رفعة انتماء المواطنين في السعودية، مع العلم يوجد في منصة احسان الكثير من المزايا التي تجعل الكافة يختارونها، وذلك سوف نعرفه بالتفصيل.

شروط التسجيل في منصة احسان كمحتاج ٢٠٢٢

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإضافة مجموعة من شروط التسجيل في منصة احسان كمحتاج ٢٠٢٢ من أجل التمكن من التسجيل فيها، وهي كالآتي:

لابد أن يكون الشخص المُتقدم في منصة احسان حامل الجنسية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم داخل السعودية بشكل دائم.

بالضرورة أن يكون المتقدم معه رقم هاتف محمول سعودي، حيث أنه لا يمكنه التقديم من خارج المملكة.

بالإضافة إلى ضرورة توافر عنوان بريد إلكتروني ساري من أجل التمكن من التسجيل، وسوف يتم إرسال رسالة لتنشيط الحساب عن طريقه.

ما هي طريقة التسجيل في منصة احسان كمحتاج ٢٠٢٢

يجب القيام ببعض الخطوات من أجل التمكن من التسجيل في منصة احسان كمحتاج ٢٠٢٢ بنجاح، وهي كالآتي:

يجب الدخول أولًا على رابط التسجيل في المنصة كالآتي ehsan.sa/auth/register

يتم تسجيل الدخول بعد ذلك على الموقع، ثم كتابة جميع البيانات المطلوبة بطريقة دقيقة وسليمة.

يتم الضغط بعد ذلك على أيقونة التبرع.

يقوم الشخص بالدخول على صفحة الفئات الأكثر احتياجًا للمساعدة.

يبدأ الشخص بعد ذلك بكتابة جميع البيانات الخاصة بالتبرع المراد الحصول عليه، يليه الضغط على تسجيل.

مزايا منصة احسان الخيرية كمحتاج ٢٠٢٢

هناك عدد من المزايا يمكن الحصول عليها بعد التسجيل في منصة احسان، مثل الآتي: