نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض السيارات من مصرف الراجحي بمناسبة شهر رمضان امتلك سيارة وادفع 50% بعد ثلاث سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن عن اقوي عروض السيارات من مصرف الراجحي بمناسبة شهر رمضان الكريم حيث يبحث الكثير من مواطني المملكة عن ابرز عروض السيارات بداية من شهر رمضان دائما يسعى مصرف الراجحي بتوفير العديد من العروض المتميزة فمن هنا جئنا لكم بأحد عروض الراجحي امتلك سيارة أحلامك وادفع 50% بعد 3 سنوات اختر السيارة التي تناسبك أيا كان نوعها أو قيمتها أو ثمنها في بداية الأمر ادفع 50% والباقي الأخر بعد 3 سنوات مصاريف إدارية بسيطة للغاية تقدر ب 1%ومعدل النسبة الثانوي الشامل للتأمينات 9.45% سوف نلقي الضوء حول أهم عروض السيارات من مصرف الراجحي في رمضان 2022 ابقوا معنا.

عروض السيارات من مصرف الراجحي 1443

لكل من يبحث عن عروض السيارات بمصرف الراجحي لعام 2022 يقدم مصرف الراجحي العديد من خيارات تمويل السيارات الفاخرة المختارة هو عرض 50/ 50 متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يقدم أيضا مصرف الراجحي عرض تأجير السيارات بدون تحويل الراتب عند عدم توافر الشروط المطلوبة في العميل من قبل المصرف وكذلك تمويل السيارات بالتقسيط.

عرض مصرف الراجحي لامتلاك سيارة

والجديد أن جميع عروض السيارات من مصرف الراجحي متوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية وأيضا التمويلات الشخصية والتمويلات العقارية وعروض تمويل السيارات 50 /50 على من يرغب في الحصول على عرض مصرف الراجحي لامتلاك سيارة الأحلام يمكنه التقديم والاستفادة من هذا العرض عن طريق الخطوات الأتية:

يتطلب الموقع منك بعض البيانات المطلوبة مثل:

الاسم. الجنسية. الجنس. العمر. البريد الإلكتروني. المنطقة التي تتبع لها. رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة سارية المفعول. بيانات الراتب. رقم الجوال. بعد الانتهاء ملء البيانات السابقة قم بالضغط على طلب تقديم. كما خصص بنك الراجحي رقم للسيارات تقسيط (8001241222). أو الذهاب إلى اقرب فرع لتقديم الطلب.

عرض سيارة جي أم سي من مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي عرضه على سيارة من جي أم سي وهي عبارة عن سيارة يكونوا 2022 أو سيارة سيبرا 2022.

يمكنك الحصول على السيارة بدون مقدم على أن يتم دفع القسط الأول بعد ثلاثة اشهر أما القسط الأخير سوف يكون 35% و للمزيد من الاستفسار يمكنك الاطلاع على رابط عرض جي أم سي وبه كل ما تريد معرفته عن تفاصيل السيارة وأقساط العرض.