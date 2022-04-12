عاجل.. فرار مطلق النار بمحطة مترو بروكلين فى نيويورك

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وسائل الإعلام الأمريكية، أن منفذ هجوم مترو بروكلين كان يرتدى سترة عمال المحطة وقناع.
أوكد البيت الأبيض، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنه تم إبلاغ الرئيس الأمريكى جو بايدن بحادثة إطلاق النار فى مدينة بروكلين بولاية نيويورك، لافتًا إلى أن كبار الموظفين بالبيت الأبيض يتواصلون مع عمدة نيويورك ومفوض الشرطة لتقديم أى مساعدة، وذلك بحسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل، منذ قليل.
هذا وكانت مصادر بقوات إنفاذ القانون الأمريكية، فى تصريحات لـCNN، أكدت بأنه وقع حادث إطلاق النار وتفجير قنبلة دخان محتملة فى محطة مترو أنفاق بروكلين فى نيويورك.
وأفادت قناة "العربية" نقلًا عن مراسلها فى ولاية نيويورك، بسقوط 5 قتلى بحادثة إطلاق النار فى محطة بروكلين.
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