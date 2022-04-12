تغريم رئيس الوزراء ووزير الخزانة البريطانيين بسبب حفلات خلال فترة الإغلاق

جدة - نرمين السيد - قال مقر الحكومة البريطانية فى داوننج ستريت إن كل من رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الخزانة ريشى سوناك تم تغريمهما بسبب الحفلات التى جرت فى مقر الحكومة أثناء قرار الإغلاق بسبب جائحة كورونا.





وقال داونينج ستريت ــ فى بيان رسمى، اليوم الثلاثاء : "تلقى رئيس الوزراء ووزير الخزانة اليوم إخطارًا بأن شرطة العاصمة تعتزم إصدار إشعارات عقوبة ثابتة لهم ليس لدينا مزيد من التفاصيل، لكننا سنطلعكم مرة أخرى عندما يصل المزيد من التفاصيل".

ويأتى ذلك بعد أن حققت الشرطة فى مزاعم بعقد حفلات فى داونينج ستريت ووايتهول، خلال موجة الاغلاق بسبب وباء كورونا وشملت العقوبات أكثر من 50 حالة غرامة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقالت شرطة العاصمة فى آخر تحديث لها إنه سيتم إصدار ما لا يقل عن 30 إشعارًا آخر بالغرامات الثابتة من قبل مكتب السجلات الجنائية.

ولم يتم الكشف عن هويات أولئك الذين تم إصدار إخطارات بالعقوبة الثابتة علنًا من قبل شرطة العاصمة.