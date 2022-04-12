ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات

ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية بأن نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي هذا العام 2022، سيتم الكشف عنها خلال الساعات القليلة القادمة، حيث أن لجان تصحيح أوراق إجابات الطلاب تعمل على قدم وساق للانتهاء في أسرع وقت من عمليات رصد الدرجات، والتي أكدت الوزارة بأنها في المراحل الأخيرة، وسيتم رفع درجات الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على الإنترنت، حتى يقوم الطلاب في كافة محافظات العراق بالاستعلام عنها بخطوات سهلة ومحددة عبر موقع الوزارة الرسمي، التي حرصت على توفير تلك الخدمة بشكل إلكتروني توفيرا للوقت والجهد.

ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022

تم طرح رابط إلكتروني خاص باستخراج نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 من قبل وزارة التربية والتعليم، وذلك عقب إعلان الوزارة أن النتيجة ستكون خلال لحظات على موقع الوزارة و ذلك الرابط الإلكتروني المفعل، حتى يستطيع الطلاب الحصول على درجاتهم بكل سهولة من خلاله، حيث يتم استخراج النتيجة بواسطة رقم المقعد أو رقم الجلوس الخاص بالطالب الذي قدم امتحانه من خلاله الفترة الماضية، وبالفعل أشارت الوزارة أنه تم رصد كافة درجات الطلاب في كثير من المحافظات العراقية، وجاري الانتهاء بأسرع وقت من عمليات التصحيح في المحافظات الأخرى حتى يتم الإعلان الرسمي عنها.

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب

تم تحديد عدد من الخطوات الواجب اتباعها للحصول على نتائج الطالب المستعلم عنه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والتي تمثلت فيما يلي:

زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم موقع وزارة التربية والتعليم العراقية . من الصفحة الرئيسية يتم اختيار نتائج الطلاب. يتم اختيار تبويب نتائج الدرجة الثالثة ثم اختيار المتوسط الخارجي 2022. اختيار المنطقة السكنية المقيم بها الطالب. يتم الضغط على ملف النتيجة الظاهر بجانب أسم الطالب. اضغط على تنزيل. ستجد أمامك ملف بي دي أف به كافة درجات الطلاب. بالبحث عن اسم الطالب نجد درجاته في كافة المواد الدراسية.

وقد أشارت الوزارة بأن معدل القبول متاحة أيضا على الموقع ويمكن الاستعلام عنها، مع خالص التمني بالنجاح والتوفيق في تلك المرحلة الهامة في مشوار الطالب التعليمي.