طرق شحن شدات ببجي مجانا بال ID من المواقع الرسمية بأمان وسهولة

شدات ببجي هي العملات الافتراضي التي يتم التعامل بها في عالم ببجي. شحن شدات ببجي بالمال الحقيقي هي أهم وسائل التقدم في مستويات اللعبة وتنفيذ المهمات وشراء الأدوات. عن طريق شدات ببجي أو UC يستطيع اللاعب شراء الملابس والأسلحة والمعدات للأفاتار الخاص به في اللعبة دون الحاجة للانتظار والاقتناص وتجميع هذه الأشياء أثناء اللعب بشكلٍ مجاني حيث أن هذه الطريقة تحتاج لوقت طويل وتبطيء تقدم اللاعب في اللعبة كما أنها تقلل من فرص الفوز في المهمات. وفرت لعبة ببجي قائمة طويلة من باقات الشدات ذات الأسعار المناسبة، وعلى الرغم أن أسعار هذه الباقات ليس ثابتاً طوال الوقت إلا أنه أكثر من مناسب طوال الوقت. في هذه المقال نعرض أهم طرق الشحن الرسمية والتي تحافظ على حسابك ومالك من السرقة.

طريقة شحن شدات ببجي عن طريق الموقع الرسمي:

افتح الموقع الرسمي للعبة بابجي.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

من أعلى يمين الشاشة اضغط على علامة سلة الشراء.

ستفتح لك صفحة منفصلة للمتجر.

قم بإدخال ID في خانة التحقق من صحة معرف اللاعب.

اختر طريقة الدفع التي ترغب في استخدامها .

حدد كمية الشدات أو الباقة التي تريد شراؤها.

في النهاية انقر “ادفع الآن”.

بعد قليل، ادخل إلى حساب ببجي الخاص بك للتأكد من وصول الشدات.

طريقة شحن الشدات عن طريق موقع Midas Buy:

يمكنك شحن UC عن طريق موقع Midasbuy وهو أشهر المواقع الموثوقة لشراء الشدات والتي تشير إليه لعبة بابجي بشكل مباشر. لشراء الشدات من الموقع قم باتباع الخطوات التالية:

افتح موقع Midas Buy.

من الصفحة الرئيسية اختر الألعاب المشهورة.

انقر على خانة انطلق أسفل لعبة PUBG.

من الصفحة التالية اختر شراء UC.

قم بتسجيل الدخول ثم إدخال الآي دي الخاص باللاعب.

اختر طريقة الدفع ثم حدد كمية الشدات.

انقر ادفع الآن ثم قم بملء البيانات المطلوبة.

ستصل جوالك رسالة تأكيد على الدفع.

ادخل كود التأكيد في الخانة.

في النهاية لقد أوضحنا أهم الطرق والمواقع التي توفر الحصول علي uc بطريقة أمنة وسليمة وبدون أي خطورة علي حسابك في اللعبة.