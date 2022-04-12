نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق أول مكيف محمول في العالم سعر مكيف الهواء المحمول الجديد بالسعودية والعالم في المقال التالي
إطلاق أول مكيف محمول في العالم وثورة في عالم التكييف والذي تم الكشف عنه وتم تصميمه من . مجموعة مهندسين أمريكيين وأول مكيف هواء محمول جديد في العالم يمكن أن يتم وضعه حول العنق . لكي ما يتم الحصول علي الهواء المنعش في الأجواء الحارة كما أن مميزات مكيف الهواء المحمول الجديد . متعددة ومنها أنه خفيف الوزن ويمكن حمله في أي مكان داخل المملكة العربية السعودية . كذلك بجانب أن الاسم الذي تم تسمية مكيف الهواء المحمول به هو Blaux Wearable AC . كما أن سعر مكيف الهواء المحمول الجديد رخيصاً وفي متناول أيدي الجميع والذي سنتعرف علي تفاصيله كاملةً في مقال اليوم . عبر السطور القادمة من “موقع ثقفني” .
إطلاق أول مكيف محمول في العالم في أسواق السعودية
تم إطلاق أول مكيف محمول في العالم ليكون بمثابة اختراق جديد في عالم التكييف ذو الحمل الخفيف . كما يعتبر من الشريحة الأولي لتكيفات الهواء الشخصي كذلك حرص المصممون أن يكون . أول مكيف هواء محمول جديد في العالم كانوا يبحثون علي طريقة تكون ذو فعالية وأسعار في متناول الجميع . كذلك بجانب أن يكون في متناول يد الجميع مع حلول شهر الصيف للتخفيف من الشعور بالحرارة داخل السعودية ودول الخليج . والعالم أجمع كما أن المهندسين الأمريكيين القائمين علي تصنيع مكيف الهواء المحمول الجديد . كانت فكرتهم بأن يكون التكييف يقوم بتبريد الجسم فقط بدلاً من الغرفة بشكل كامل . وذلك ما جاء التصريح عنه عبر موقع Marketwatch وفي سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي مميزات مكيف الهواء المحمول الجديد .
إطلاق أول مكيف محمول في العالم ذو مميزات متعددة
- يجلب مكيف الهواء المحمول الجديد الشعور بالهواء المبرد في ثوان معدودة بعد التشغيل .
- كما أنه يعمل علي تبريد الهواء الساخن حول الشخص المستخدم بشكل سريع ويحوله لهواء منعش وبارد .
- كذلك بجانب ميزة استخدام المراوح و فلاتر هادئة ذات تقنية فائقة الجودة .
- كما أن مميزات مكيف الهواء المحمول الجديد يطرح بالأسواق متوافقاً مع الرجال والنساء والأطفال .
- كذلك بجانب احتواء مكيف الهواء المحمول الجديد علي 7 درجات فهرنهايت ويستطيع تبريد الهواء حتي 18 درجة .
- يقوم التكييف بتشغيل التيار المتردد وذلك عبر محرك تم وضعه وهو محرك Tweet Turbo PMW .
- كما يحتوي أول مكيف هواء محمول جديد في العالم علي تقنية موازنة الحرارة الموجودة بالجو .
- كذلك يحتوي إطلاق أول مكيف محمول في العالم علي جهاز USB خاص بشحن كهربائي للتكييف .
- كما أن التكييف يحتوي علي بطارية التي يتم شحنها قادرة علي العمل لمدة تصل إلي 8 ساعات متواصلة .
- كذلك فيما يخص الوزن الخاص بالتكييف المحمول الجديد هو 435 جرام أي أقل من نصف كيلو وهذا خفيف جدا ً.
- وفيما يخص سعر مكيف الهواء المحمول الجديد داخل السعودية سنعرضه خلال سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
سعر مكيف الهواء المحمول الجديد بالسعودية والسعر العالمي
إطلاق أول مكيف محمول في العالم بالسعر العالمي الذي تم تحديده من الشركة الأمريكية المنتجة وهو سعر 159$ . دولار أمريكي حيث يعادل سعر مكيف الهواء المحمول الجديد بالسعر العالمي داخل السعودية . تقريباً سعره يعادل 54 ريال سعودي كما أن سعر مكيف الهواء المحمول الجديد يختلف وفقاً لكل دولة وما يقابله السعر العالمي من عملة محلية . كما أن المميزات المتعددة لهذا الجهاز الجديد تجعل كافة الراغبين في الشعور بالهواء المنعش في فصل الصيف . ودرجات الحرارة به حتماً سيقتنون ذلك التكييف الجديد .
إطلاق أول مكيف محمول في العالم يعتبر الثورة الجديدة بشكل كامل في عالم التكييفات والذي يتم طرحه في الأسواق العالمية . بسعر في متناول الجميع سواء علي المستوي العالمي أو داخل المملكة العربية السعودية . وحتماً سيرغب الجميع في اقتناء ذلك التكييف الجديد ذو الوزن الخفيف وسنوافيكم بكل ما هو جديد . عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق أول مكيف محمول في العالم سعر مكيف الهواء المحمول الجديد بالسعودية والعالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.