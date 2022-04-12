إطلاق أول مكيف محمول في العالم سعر مكيف الهواء المحمول الجديد بالسعودية والعالم

إطلاق أول مكيف محمول في العالم وثورة في عالم التكييف والذي تم الكشف عنه وتم تصميمه من . مجموعة مهندسين أمريكيين وأول مكيف هواء محمول جديد في العالم يمكن أن يتم وضعه حول العنق . لكي ما يتم الحصول علي الهواء المنعش في الأجواء الحارة كما أن مميزات مكيف الهواء المحمول الجديد . متعددة ومنها أنه خفيف الوزن ويمكن حمله في أي مكان داخل المملكة العربية السعودية . كذلك بجانب أن الاسم الذي تم تسمية مكيف الهواء المحمول به هو Blaux Wearable AC . كما أن سعر مكيف الهواء المحمول الجديد رخيصاً وفي متناول أيدي الجميع والذي سنتعرف علي تفاصيله كاملةً في مقال اليوم . عبر السطور القادمة من “موقع ثقفني” .

إطلاق أول مكيف محمول في العالم في أسواق السعودية

تم إطلاق أول مكيف محمول في العالم ليكون بمثابة اختراق جديد في عالم التكييف ذو الحمل الخفيف . كما يعتبر من الشريحة الأولي لتكيفات الهواء الشخصي كذلك حرص المصممون أن يكون . أول مكيف هواء محمول جديد في العالم كانوا يبحثون علي طريقة تكون ذو فعالية وأسعار في متناول الجميع . كذلك بجانب أن يكون في متناول يد الجميع مع حلول شهر الصيف للتخفيف من الشعور بالحرارة داخل السعودية ودول الخليج . والعالم أجمع كما أن المهندسين الأمريكيين القائمين علي تصنيع مكيف الهواء المحمول الجديد . كانت فكرتهم بأن يكون التكييف يقوم بتبريد الجسم فقط بدلاً من الغرفة بشكل كامل . وذلك ما جاء التصريح عنه عبر موقع Marketwatch وفي سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي مميزات مكيف الهواء المحمول الجديد .

إطلاق أول مكيف محمول في العالم ذو مميزات متعددة

يجلب مكيف الهواء المحمول الجديد الشعور بالهواء المبرد في ثوان معدودة بعد التشغيل . كما أنه يعمل علي تبريد الهواء الساخن حول الشخص المستخدم بشكل سريع ويحوله لهواء منعش وبارد . كذلك بجانب ميزة استخدام المراوح و فلاتر هادئة ذات تقنية فائقة الجودة . كما أن مميزات مكيف الهواء المحمول الجديد يطرح بالأسواق متوافقاً مع الرجال والنساء والأطفال . كذلك بجانب احتواء مكيف الهواء المحمول الجديد علي 7 درجات فهرنهايت ويستطيع تبريد الهواء حتي 18 درجة . يقوم التكييف بتشغيل التيار المتردد وذلك عبر محرك تم وضعه وهو محرك Tweet Turbo PMW . كما يحتوي أول مكيف هواء محمول جديد في العالم علي تقنية موازنة الحرارة الموجودة بالجو . كذلك يحتوي إطلاق أول مكيف محمول في العالم علي جهاز USB خاص بشحن كهربائي للتكييف . كما أن التكييف يحتوي علي بطارية التي يتم شحنها قادرة علي العمل لمدة تصل إلي 8 ساعات متواصلة . كذلك فيما يخص الوزن الخاص بالتكييف المحمول الجديد هو 435 جرام أي أقل من نصف كيلو وهذا خفيف جدا ً. وفيما يخص سعر مكيف الهواء المحمول الجديد داخل السعودية سنعرضه خلال سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .

سعر مكيف الهواء المحمول الجديد بالسعودية والسعر العالمي

إطلاق أول مكيف محمول في العالم بالسعر العالمي الذي تم تحديده من الشركة الأمريكية المنتجة وهو سعر 159$ . دولار أمريكي حيث يعادل سعر مكيف الهواء المحمول الجديد بالسعر العالمي داخل السعودية . تقريباً سعره يعادل 54 ريال سعودي كما أن سعر مكيف الهواء المحمول الجديد يختلف وفقاً لكل دولة وما يقابله السعر العالمي من عملة محلية . كما أن المميزات المتعددة لهذا الجهاز الجديد تجعل كافة الراغبين في الشعور بالهواء المنعش في فصل الصيف . ودرجات الحرارة به حتماً سيقتنون ذلك التكييف الجديد .

إطلاق أول مكيف محمول في العالم يعتبر الثورة الجديدة بشكل كامل في عالم التكييفات والذي يتم طرحه في الأسواق العالمية . بسعر في متناول الجميع سواء علي المستوي العالمي أو داخل المملكة العربية السعودية . وحتماً سيرغب الجميع في اقتناء ذلك التكييف الجديد ذو الوزن الخفيف وسنوافيكم بكل ما هو جديد . عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .