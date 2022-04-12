نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استبدال الكود فري فاير الرسمي مركز قارينا لاستبدال المكافئات وأحدث أكواد 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع استبدال الكود فري فاير استبدال اكواد فري فاير 2022 جوائز ومكافئات لا حصر لها، يعمل موقع قارينا على إستبدال اكواد فري فاير 2022 الحديثة والتي تكون غير مستعملة، بالإضافة الى ما يكون من الكودات القديمة التي يتعذر العمل بها نتيجة الاستخدام لا كثر من مرة أو مرات عديدة أو ما قد يحدث من فقد صلاحية هذه الاكواد، اذا يستطيع قارينا في هذا الصدد العمل على الاستبدال لهذه الاكواد بأعداد من الجوائز والأحجار الكريمة التي تساعد اللاعب في أنجاز مهمته داخل اللعبة.

موقع استبدال الكود فري فاير

أشارت شركة قارينا على عدد من المعلومات التي تهم لاعب Free Fire والتي تكون في شأن استبدال اكواد فري فاير القديمة والحديثة وكيفية الاستبدال، فضلا عن الأوقات المتاحة للاستبدال، حيث اعلن مركز جارينا الرسمي Garena على كافة البيانات التي تهم اللاعب في صدد الاستبدال لأي من الكودات وما يكون من كيفية الفوز بالجوائز التي يمنحها الموقع لمستخدميه بطريقة رسمية وامنه.

موقع استبدال المكافئات Garena

أصبحت لعبة فري فاير من اكثر ألعاب الباتل حرب شعبية بين فئات متعددة من المجتمع العربي بوجه خاص، اذا تم تنزيل اللعبة من جانب الملايين من سكان المنطقة العربية بصفة خاصة في غضون سنوات قليلة عملت على تركيز اللعب فيها بين فئة الأطفال والشباب بشكل عام، مع الإشادة باللعبة ايضا من جانب الكبار في مراحل العمر المختلفة ليس في المنطقة العربية فقط ولكن في جميع أنحاء العالم.

مركز استبدال كود فري فاير 2022

خطوات استبدال كود فري فاير عبر موقع جارينا الرسمي.

الدخول في موقع Garena والتسجيل عن طريق الفيس بوك أو حساب اللاعب في محرك جوجل البحثي.

ثم كتابة الكود المستبدل في خانات معينة بداخل جارينا تم تخصيصها لهذا الغرض.

الكتابة الدقيقة للكود المراد استبداله والمكون من 12 حرف ورقم.

الضغط على تأكيد ثم استمرار مع الالتزام بكافة التعليمات.

الدخول الى صندوق الوارد في اللعبة للتمكين من استلام الجوائز.

المتابعة في الردهة من داخل جارينا للاستفادة من المكافئات المقدمة من المركز والتي تكون عينية.

شحن كود فري فاير

شحن كودات لعبة فري فاير يكون من اجل الحصول على عدد اكبر من عملة اللعبة المتمثلة في الجواهر والأحجار الكريمة، ويكون هذا الشحن عبر موقع قارينا الرسمي وكتابة الايدي الخاص باللاعب وتعبئة الفراغات بما يكون من معلومات صحيحة يطلبها الموقع، مع الضغط على استمرار واتباع تعليمات الشراء عبر الوسائل المتاحة والتي تكون مثل الفيزا البنكية الخاصة باللاعب.