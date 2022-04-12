البيت الأبيض: أبلغنا الرئيس بايدن بحادث إطلاق النار في بروكلين

أعلن البيت الأبيض، أنه تم إبلاغ الرئيس بايدن بحادثة إطلاق النار في بروكلين فى نيويورك ،وفقا لما ذكرت قناة "العربية" فى نبأ عاجل .
وأوضحت سلطات نيويورك، أن التحقيقات مستمرة بإطلاق النار في محطة بروكلين للقطارات، فيما دشنت شرطة نيويورك طوقا أمنيا حول محطة بروكلين
وأوضحت مصادر صحفيه أن المشتبه به فى حادث إطلاق النار قد يكون عاملا في شركة في محطات بروكلين للقطارات
وجرى إغلاق غالبية خطوط القطارات في مدينة نيويورك
وقبل قليل أفادت قناة «العربية» بورود معلومات عن مقتل 5 في إطلاق النار بمحطة بروكلين للقطارات، فيما توقفت حركة المرور في مناطق عدة في نيويورك ،وأفادت وسائل إعلام أمريكية بإصابة 13.
وأكدت صحيفة نيويورك تايمز توقف أغلب خطوط القطارات في نيويورك عقب إطلاق النار في محطة بروكلين للقطارات.
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