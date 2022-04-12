بوتين: الأحداث في أوكرانيا ”مأساة”.. ولم يكن أمامنا خيار آخر

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، ما يحصل في أوكرانيا بـ"المأساة"، مشددا على أنه "لم يكن لدى روسيا أي خيار آخر".

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، عقب محادثات أقيمت بينهما في منطقة الشرق الأقصى الروسي: "روسيا ستتصدى لمحاولات عزل موسكو ومينسك".

وأضاف: "سنعمل على إزالة كل الحواجز في مجال التجارة مع بيلاروسيا"، داعيا إلى تعميق العلاقات بين البلدين في ضوء العقوبات التي فرضها الغرب.

وقلل بوتين من جدوى العقوبات الغريبة وتأثيرها على موسكو، معتبرا أنها فشلت في إلحاق الأذى ببلاده.

ومن جانبه اعتبر الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو، أن العمليات العسكرية في أوكرانيا كانت "تحركا استباقيا ضروريا".

وأوضح لوكاشينكو أن "تأخير العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا كان سيؤدي إلى نتائج أسوأ بكثير".

لا يمكن عزل روسيا

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال الرئيس الروسي، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أهدافها "النبيلة" من دون شك، وشدد على أن القوات الروسية التي تنفذ العملية تتصرف "بشجاعة وكفاءة".

وأشار بوتين، خلال زيارة قام بها إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي في مقاطعة آمور بشرق روسيا بمناسبة يوم الفضاء، إلى أن القوات الروسية التي تنفذ العملية العسكرية في أوكرانيا تستخدم أحدث الأسلحة، بحسب ما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.