توقعات صادمة للتجارة العالمية تهدد النمو الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - وجاء فى تقرير للمنظمة، نشرته عبر موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أنه "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى بأسعار الصرف السوقية بنسبة 2.8 % عام 2022، أى 1.3 نقطة مئوية أقل من التوقعات السابقة البالغة 4.1 %".

ويشير التقرير أيضا إلى تسارع النمو حتى 3.2 % عام 2023، ليقترب من المؤشر المتوسط 3.0 % فى الفترة من 2010 إلى 2019.

وذكر التقرير أن آفاق النمو الاقتصادى العالمى ساءت منذ بدء العملية الخاصة الروسية فى أوكرانيا، مما دفع الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للتجارة العالمية خلال العامين المقبلين.

وأضاف التقرير أن "المنظمة تتوقع حاليا نمو تجارة البضائع بنسبة 3.0 % عام 2022 - مقارنة بالتوقع السابق البالغ 4.7 % - و3.4 % فى عام 2023، لكن هذه التقديرات أقل دقة من المعتاد بسبب الطبيعة المتقلبة للصراع.