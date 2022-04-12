عاجل- البيت الأبيض: تم إبلاغ الرئيس بحادثة إطلاق النار فى بروكلين

جدة - نرمين السيد - أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه تم إبلاغ الرئيس الأمريكى جو بايدن بحادثة إطلاق النار فى مدينة بروكلين بولاية نيويورك، لافتًا إلى أن كبار الموظفين بالبيت الأبيض يتواصلون مع عمدة نيويورك ومفوض الشرطة لتقديم أى مساعدة، وذلك بحسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى نبأ عاجل، منذ قليل.





هذا وكانت مصادر بقوات إنفاذ القانون الأمريكية، فى تصريحات لـCNN، أكدت بأنه وقع حادث إطلاق النار وتفجير قنبلة دخان محتملة فى محطة مترو أنفاق بروكلين فى نيويورك. وتقول الشرطة، وفقا لتقرير أولى، إن الجانى ربما كان يرتدى قناعا واقيا من الغاز وسترة بناء برتقالية، وقد فر من مكان الحادث إلى مكان مجهول. وأفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلًا عن مراسلها فى ولاية نيويورك، بسقوط 5 قتلى بحادثة إطلاق النار فى محطة بروكلين.

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