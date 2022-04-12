عاجل- العثور على عبوات غير متفجرة فى محطة مترو بروكلين

جدة - نرمين السيد - هذا وكانت مصادر بقوات إنفاذ القانون الأمريكية، فى تصريحات لـCNN، أكدت بأنه وقع حادث إطلاق النار وتفجير قنبلة دخان محتملة فى محطة مترو أنفاق بروكلين فى نيويورك.

وتقول الشرطة، وفقا لتقرير أولى، إن الجانى ربما كان يرتدى قناعا واقيا من الغاز وسترة بناء برتقالية، وقد فر من مكان الحادث إلى مكان مجهول.

وأفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلًا عن مراسلها فى مدينة نيويورك، بسقوط 5 قتلى بحادثة إطلاق النار فى محطة بروكلين.