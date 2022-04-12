اعلان نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية pdf برقم الامتحاني

اعلان نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021، يتم استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق لعام 2022 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم، فقد أعلنت رسميا بأن يمكن الاطلاع عن النتائج بكل سهولة من خلال موقعها عبر عدة خطوات، وذلك في إطار اهتمامها في تقديم خدماتها لطلبة وطالبات تلك المرحلة الهامة في العملية التعليمية على أكمل وجه وبأحدث الإمكانيات المتاحة لديها، وهذا وقد نجح الآلاف من الطلاب في اجتياز امتحانات القبول الموازي التي أقيمت خلال الفترة القادمة داخل لجان امتحانيه شديدة الانضباط.

اعلان نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021

تعمل وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الأخيرة على توفير خدماتها إلكترونيا مجانية للطلاب في شتى محافظات العراق، ومنذ الإعلان عن قيامها برفع درجات امتحانات القبول التي قدمها الآلاف من الطلاب خلال الفترة الماضية، سادت حالة من الترقب والقلق بين أولياء الأمور وأبنائهم في تلك المرحلة، لما تمثله تلك الدرجات من أهمية كبيرة في استكمال مشوار الطالب التعليمي بالجامعات العراقية، ومن خلالها يتم تحديد الجامعة المقرر الانضمام إليها وفقا لمعدل القبول الخاص بها، وقامت الوزارة بطرحه عبر موقعها للاستعلام عنه، وبمجرد حصول الطالب على درجات تجتاز معدل القبول المحددة لكل تخصص، يستطيع التقديم إليه لدراسته خلال السنة الدراسية القادمة.

خطوات استخراج نتائج الطلاب إلكترونيا

يمكن للطلاب استخراج نتائج القبول الموازي بالعراق بشكل إلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت، من خلال اتباع ما يلي من خطوات بشكل صحيح:

الولوج مباشرة إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي. عبر الصفحة الرئيسية يتم النقر على نتائج الطلاب. الضغط على نتائج القبول الموازي 2022. يتم تسجيل اسم الطالب الرباعي في المكان المخصص له. تسجيل الرقم الامتحاني للطالب بشكل صحيح. اختيار المحافظة الخاصة بالطالب. النقر على أيقونة عرض النتائج لتظهر مباشرة.

ومن ضمن شروط القبول الموازي للالتحاق بالكليات ذات التخصص الطبي، تحقيقه معدل درجات يبلغ ثلاث درجات فأكثر، وكليات التخصص الهندسي تتطلب معدل درجات أربعة فأكثر، أما كليات العلوم تتطلب خمس درجات فأكثر، أما باقي الكليات تتطلب معدل درجات يبلغ 6 درجات فأكثر.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية