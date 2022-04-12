لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا جميع الجامعات العراقية

لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ونتائجنا نوافيكم بها الآن، حيث قد تم الاعلان بعد طول انتظار عن نتيجة القبول الموازي التي أصبح امكانية الاستعلام عنها مطروحة أمام الجميع من المنزل على شكل نستعرضه ونوافيكم به الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتابع ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طرق الاستعلام أو الكشف عن نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية، حيث مؤشرات البحث على جوجل لاتهدأ من أجل الاطلاع على تلك النتائج واستخراجها بعد الكشف الرسمي الذي صدر من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على طرح تلك النتائج اون لاين فى جميع المحافظات العراقية بعد الكشف على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بالقبول الموازي وإعلان تلك النتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع وننقل لكم الان خطوات وطرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين فى جميع المحافظات العراقية من خلال اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي داخل ايقونة خدمات الكترونية

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بواسطة تسجيل سواء اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني داهل الايقونة المخصصة لها

النقر على خانة عرض النتائج حتى تكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf على ان يصبح بامكانكم مشاركتنا بالبيانات المطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتي نساعدكم بالحصول عليها على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية