إصابة 13شخصا إثر إطلاق نار في محطة مترو بنيويورك

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بسقوط عدد من الإصابات نتيجة إطلاق نار وقع في محطة مترو أنفاق في Sunset Park في مدينة نيويورك.

وتحقق الشرطة في نيويورك في حادث إطلاق النار الذي وقع في محطة مترو أنفاق في بروكلين.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد أطلقت أعيرة نارية في المحطة حوالي الساعة 8:30 صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وحسب المعلومات الأولية، فقد أدى إطلاق النار إلى سقوط 13 جريحًا على الأقل، فيما لم ترد معلومات عن سقوط قتلى.

وقال أحد مسؤولي الشرطة إن عناصرها يبحثون عن مشتبه به يرتدي قناع غاز وسترة برتقالية اللون.

هذا وتزايدت حوادث إطلاق النار في مدينة نيويورك هذا العام، فحتى 3 أبريل، ارتفعت حوادث إطلاق النار من 260 إلى 296 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لإحصاءات إدارة الشرطة.