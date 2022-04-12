إطلاق نار وعبوات متفجرة بمحطة مترو في نيويورك

إصيب أشخاص عدة بالرصاص، يوم الثلاثاء، في محطة قطارات انفاق في حي بروكلين في نيويورك على ما ذكرت وسائل إعلام عدة.
وقال متحدث باسم الدفاع المدني لوكالة فرانس برس إن إطلاق نار في مترو الأنفاق في حي بروكلين بنيويورك أسفر عن إصابة 13 شخصا على الأقل صباح الثلاثاء مع العثور أيضا على "عبوات ناسفة لم تنفجر".
ونشرت تعزيزات أمنية كبيرة في شارع 36 والجادة الرابعة في بروكلين حيث وقع الحادث.
وأكدت ناطقة باسم شرطة نيويورك في وقت سابق أنه "عند الساعة 08,27 تلقت الشرطة اتصالا عاجلا من شخص أصيب بالرصاص في قطار الأنفاق" في بروكلين.
وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر في إدارة الإطفاء، أن الرصاص أطلق على عدة أشخاص.
وأضافت أن حركة القطارات توقفت.
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