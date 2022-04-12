الأردن : انخفاض نسبة الإصابة بفيروس كورونا 57%

دوت الخليج :- قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن الأسبوع الوبائي رقم 14 لعام 2022 سجل 741 إصابة مقارنة مع 1731 حالة للأسبوع الوبائي رقم 13 السابق وبانخفاض حوالي 57 بالمئة.

واضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) اليوم الأحد، أن عدد الوفيات خلال الأسبوع 14 الممتد من 2 إلى 8 نيسان الحالي بلغ 7 حالات، مقارنة مع 17 حالة وفاة خلال الأسبوع الوبائي رقم 13 بنسبة انخفاض 59 بالمئة. وبلغ عدد فحوصات "بي سي آر" التي تم اجراؤها خلال الأسبوع 25469 فحصا، مقارنة مع 45728 فحصا خلال الاسبوع الماضي بنسبة انخفاض 44 بالمئة. ولفت البلبيسي إلى أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 74 حالة، مقارنة مع 124 خلال الأسبوع رقم 13 بنسبة انخفاض حوالي 40 بالمئة. وبلغت نسبة الفحوصات الايجابية 2.9 بالمئة مقارنة مع 3.78 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي 13 بانخفاض مقداره نحو 23 بالمئة.

وبين أن الحالات النشطة للأسبوع رقم 14 تبلغ 493 حالة، مقارنة مع 1227 حالة خلال الأسبوع رقم 13 بانخفاض حوالي 61 بالمئة.

وعن نسبة الإصابة من الفئة العمرية 10- 17 عاما، أوضح أن النسبة بلغت 11 بالمئة مقارنة مع 10 بالمئة خلال الأسبوع السابق، وأن نسبة الحالات في الفئة العمرية 6 - 9 أعوام بلغت 1 بالمئة مقارنة مع 2 بالمئة خلال الأسبوع السابق. وحول إحصائيات حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، بين البلبيسي، أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع 14 للجرعة الأولى بلغت 5034 مقارنة مع 9884، وللجرعة الثانية 7596 مقارنة مع 17883، وللجرعة الثالثة 3009 مقارنة مع 6932، حيث وصل المجموع: 15639 جرعة مقارنة مع 34699 جرعة خلال الأسبوع رقم 13 السابق بنسبة انخفاض حوالي 55 بالمئة.

ووصل المجموع الكلي لتلقي الجرعة الاولى 4745645 بنسبة 74 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق.

أما المجموع الكلي للجرعة الثانية فوصل إلى 4463570 وبنسبة 70 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثالثة وصل إلى 637755 جرعة.

وحول التطعيم في الفئة العمرية 12 - 17 عاما، أشار البلبيسي إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى يبلغ 221401 شخص بنسبة 25 بالمئة، أما التطعيم في لنفس الفئة في الجرعة الثانية 178708 أشخاص بنسبة 20 بالمئة، أما التطعيم في الفئة العمرية 5 - 11 عاما فتلقى الجرعة الأولى 177 شخصا والجرعة الثانية 99 شخصا.