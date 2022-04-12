الملكة رانيا تؤدي مناسك العمرة

دوت الخليج :- تؤدي جلالة الملكة رانيا العبدالله، مناسك العمرة، برفقة عدد من الأميرات وسيدات أردنيات ضمة بعثة “أم الحسين” التي أرسلتها لأداء العمرة. وشاركت جلالتها عبر حسابها على الانستغرام، صورا من افطار رمضاني أقيم في مكّة برفقة سمو الأميرة عالية بنت الحسين، وسمو الأميرة عائشة بنت الحسين، وسمو الأميرة زينا الفيصل.

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