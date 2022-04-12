نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط http://epedu.gov.iq/ لمعرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات pdf في المقال التالي
رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات العراقية pdf نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم حيث تشهد حالة من الترقب والقلق مابين الطلاب والسادة أولياء الأمور بحثاً عن طريقة وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فى جميع المحافظات العراقية بعد التأكيد الصادر من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على الكشف والاعلان عن تلك النتائج على مستوى شتي المحافظات العراقية
رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022
أعلنت مؤخراً وزارة التربية والتعليم العراقية على ان الوزارة قد انتهت على استقبال نحو 22 ألف طالب وطالبة بالعراق فى جميع الجامعات العراقية بعد تلقي نحو 30 الف طلب على الالتحاق على الجامعات العراقية، على ان تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية على ان الوزارة قد طرحت إمكانية الكترونية تامة لأجل الحصول على تلك النتائج على شكل ملفات pdf على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين
خطوات الكشف عن نتائج القبول الموازي
نتابع الان امامكم حضراتكم طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى جميع الجامعات العراقية اون لاين وذلك فور اتباع الخطوات التالية:-
- فتح موقع وزارة الرتبية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور تسجيل سواء اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني
- النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf معلنة امامكم
- هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للأجراء الاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول عليها اون لاين
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية
- ١_ كلية طب بغداد : 99
- ٢_ كلية طب الكندي : 98.8
- ٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50
- ٤_ كلية طب النهرين : 98.67
- ٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥
- ٦_ كلية طب الزهراء : 97.93
- ٧_ طب الموصل : 98.33
- ٨_ كلية طب الكوفة : 98.33
- ٩_ كلية طب تكريت : 98.17
- ١٠_ طب القادسية : 98.33
- ١١_ طب الانبار : 98.17
- ١٢_ طب العراقية : 98.3
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط http://epedu.gov.iq/ لمعرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات pdf على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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