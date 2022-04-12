رابط http://epedu.gov.iq/ لمعرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات pdf

رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات العراقية pdf نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم حيث تشهد حالة من الترقب والقلق مابين الطلاب والسادة أولياء الأمور بحثاً عن طريقة وخطوات اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فى جميع المحافظات العراقية بعد التأكيد الصادر من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على الكشف والاعلان عن تلك النتائج على مستوى شتي المحافظات العراقية

رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

أعلنت مؤخراً وزارة التربية والتعليم العراقية على ان الوزارة قد انتهت على استقبال نحو 22 ألف طالب وطالبة بالعراق فى جميع الجامعات العراقية بعد تلقي نحو 30 الف طلب على الالتحاق على الجامعات العراقية، على ان تعلن وزارة التربية والتعليم العراقية على ان الوزارة قد طرحت إمكانية الكترونية تامة لأجل الحصول على تلك النتائج على شكل ملفات pdf على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الكشف عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان امامكم حضراتكم طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى جميع الجامعات العراقية اون لاين وذلك فور اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة الرتبية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور تسجيل سواء اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf معلنة امامكم

هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للأجراء الاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بالحصول عليها اون لاين

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية