مواجهة ثأرية صعبة.. موعد مباراة بايرن ميونخ وفياريال دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

عمر شويل - جدة مباراة بايرن ميونخ وفياريال ، في إطار مباريات إياب دور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا 2022 ، يستضيف مساء الثلاثاء 12 أبريل 2022، ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، مواجهة ثأرية ونارية، تجمع فريقا فياريال الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ، حيث يسعى فريق الغواصات الصفراء إلى المحافظة على أفضليتهم في لقاء الذهاب، فيما يطمح البافاري إلى التعويض من أجل حجز مقعد بين الأربعة الكبار في نصف نهائي الشامبيونز ليج في الموسم الجاري.

خلال السطور المقبلة، نستعرض سويًا كافة التفاصيل وآخر الأخبار الكواليس بشأن موعد مباراة بايرن ميونخ وفياريال والقنوات الناقلة ، بجانب رحلة ونتائج الناديين في الموسم 67 من دوري أبطال أوروبا ، إضافة إلى تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وفياريال .

مرة أخرى يجدد فريقا فياريال وبايرن ميونخ الموعد، مع مواجهة جديدة في إياب دور الثمانية من دوري الأبطال.

إذ أسفرت مباراة الذهاب عن فوز الفريق الإسباني، ما يعزز حظوظه في التأهل للمرة الثانية في تاريخه إلى نصف النهائي.

فيما يمتلك الفريق الألماني القدرة والإمكانية على العودة، مثلما فعل من أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، مع الفارق بالطبع.

نتناول فيما يلي نتائج جولة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا :

نشير هنا، إلى أن جولة العودة في ربع نهائي التشامبيونز ليج ، تقام على مدار يومين .

تنطلق يوم الثلاثاء 12 أبريل 2022 بمواجهتين، وهما مباراة ريال مدريد وتشيلسي و مباراة بايرن ميونخ وفياريال .

فيما تُستكمل يوم الأربعاء 13 أبريل 2022 بلقاءين، وهما مباراة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي و مباراة ليفربول وبنفيكا .

نادي بايرن ميونخ

مع أصحاب الأرض والجمهور، نادي بايرن ميونخ الألماني ، نبدأ تغطيتنا، والذي يدخل المباراة بروح عالية، طامحًا إلى الفوز والعبور إلى نصف النهائي.

Hear from @Manuel_Neuer, @esmuellert_ and @lewy_official ahead of #FCBVCF!

