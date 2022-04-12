رئيس الوزراء الفرنسى الأسبق يدعم ماكرون فى انتخابات الرئاسة

جدة - نرمين السيد - وقال جوسبان- فى بيان أوردته قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم: إنه سيدعم ماكرون ولن يصوت لزعيمة اليمين مارين لوبان، والتى تتنافس على جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكانت عملية فرز صناديق اقتراع الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى فرنسا، قد أظهرت تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون حيث حصل على 28.1% من الأصوات.

وحلت مرشحة حزب التجمع الوطنى مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3%، فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنسى ورئيس حزب "فرنسا الأبية"، جان لوك ميلونشون على 20.1%، حسب تقديرات أولية لمعهد "إبسوس" الفرنسى.

جدير بالذكر أن الجولة الثانية من الانتخابات ستجرى يوم 24 أبريل المقبل.