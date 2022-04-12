الوقود يسجل أعلى سعر له فى هولندا والدنمارك وألمانيا

جدة - نرمين السيد - تسجل أسعار البنزين والديزل أعلى ارتفاع لها فى هولندا والدنمارك وألمانيا، مؤخرًا، بما يفوق أى دولة أوروبية أخرى، حسبما أكد مكتب الإحصاء الاتحادى الألمانى "Destatis".

وحسبما ذكر المكتب الألمانى، ففى أوائل مارس الماضى، ارتفعت أسعار وقود الديزل والديزل القياسى 10E فى محطات البنزين فى ألمانيا بأكثر من 2 يورو ـ ما يعادل 2.18 دولار أمريكى ـ للتر الواحد. وقال مكتب الكارتل الفيدرالى فى ألمانيا، إنه سيراقب الأسعار عن كثب لرصد هذا التطور.

وأضاف المكتب، أن أسعار الوقود ارتفعت فى هولندا والدنمارك، لتصل إلى 2.11 يورو و2.09 يورو على التوالى. ومع ذلك ، سجلت ألمانيا أعلى أسعار للديزل مقارنة بأى دولة أوروبية اعتبارًا من 4 أبريل، حسبما نقلت وكالة "شينخوا".

وفى غضون ذلك، تبنت الحكومة الألمانية العديد من الإجراءات للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة، بما فى ذلك زيادة العلاوة الأساسية المعفاة من الضرائب، وزيادة بدلات الأميال للمسافرين لمسافات طويلة.

كما سيتم تخفيض ضريبة الطاقة على الديزل والبنزين فى ألمانيا مؤقتًا، بمقدار 14 سنتًا يورو و 30 سنتًا للتر على التوالى، حتى يكون النقل العام المحلى فى متناول المواطنين، وسيتم توفير تذكرة خاصة لمدة 90 يومًا مقابل تسعة يورو فقط فى الشهر.

فى حين تعتبر تكاليف الوقود هى الأدنى فى بولندا، حيث بلغ سعرها 1.42 يورو فقط.