أبرزها الزيوت.. أسعار الجملة تسجل ارتفاعات قياسية فى ألمانيا خلال مارس

جدة - نرمين السيد - كشف المكتب الفيدرالى للإحصاء فى ألمانيا "Destatis"، اليوم الثلاثاء عن ارتفاع أسعار البيع فى تجارة الجملة الألمانية فى مارس، بنسبة بلغت 22.6% على أساس سنوى، لتسجل بذلك أعلى معدل سنوى للتغيير منذ بدء تسجيل هذه البيانات فى عام 1962.





وحسبما نقلت وكالة "شينخوا" الصينية، فقد سجل شهر مارس أعلى زيادة شهرية على الإطلاق فى أسعار الجملة فى ألمانيا، بزيادة 6.9% على أساس شهرى.

وفقًا لتقرير المكتب الفيدرالى، كان لأسعار الجملة الخاصة بمنتجات الزيوت المعدنية التأثير الأكبر على معدل التغيير السنوى، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 70.2%. كما ساهمت الزيادات المرتفعة فى أسعار الوقود الصلب، وكذلك المعادن وخامات المعادن فى هذا التطور.

وأشار المكتب الحكومى الألمانى إلى أن "المعدلات المرتفعة للتغير فى أسعار الجملة ناتجة بشكل رئيسى عن زيادة أسعار المواد الخام والمنتجات الوسيطة". بالإضافة إلى ذلك، ستشمل النتائج أيضًا الآثار الأولية للحرب الروسية الأوكرانية.

ومن جانبه، قال كارستن تاوكى، عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد تجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات الألمانية (BGA)، الأسبوع الماضى، إن العقوبات المفروضة على روسيا "تؤثر على سلاسل التوريد فى منطقة مهمة للنقل بين آسيا وأوروبا".

وأوضح تاكى، أن سلاسل التوريد المتأثرة أدت إلى "زيادات كبيرة فى التكلفة" بسبب الحاجة إلى التحول إلى طرق أو وسائل نقل بديلة