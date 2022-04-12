أسعار النفط تعاود ارتفاعها القياسى بعد هبوط الأمس

جدة - نرمين السيد - عاودت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، بعد تراجع حاد تم تسجيله أمس الإثنين، ليأتى ذلك الصعود فى ظل مخاوف بشأن اضطراب إمدادات الخام، ورفع جزئى للقيود المفروضة فى شنغهاى لمكافحة كورونا.





ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" الإخبارية، فقد ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكى "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.87%، لتصل إلى 97.94 دولار للبرميل، بحلول الساعة 14:30 بتوقيت موسكو. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 4.17%، بواقع 102.59 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط تراجعت إلى ما دون مستوى 98 دولارا للبرميل، أمس الإثنين، وذلك للمرة الأولى منذ 17 مارس الماضى.

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