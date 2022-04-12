عاجل- العثور على جثث ستة أشخاص فى قبو بضاحية كييف

جدة - نرمين السيد - وقالت النيابة، إنه وفقاً للعناصر الأولى من التحقيق، قتل عسكريو روسيا مدنيين فى قرية شيفتشينكوفو فى منطقة بروفارى قرب كييف. وكانت السلطات الأوكرانية، قد أعلنت فى الأيام الأخيرة العثور على مئات من جثث المدنيين فى مناطق بمحيط كييف بينها بوتشا وإيربين، بعد انسحاب القوات الروسية من ضواحى العاصمة.

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