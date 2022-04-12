فيل يقتل باحثا "بأبشع طريقة"

في حادث مأساوي، لقي باحث كولومبي كان يعمل لصالح إحدى الجامعات الأميركية حتفه، الأحد، بعدما "دهسه" فيل.
وأعلنت الهيئة المسؤولة عن المتنزهات الوطنية في البلد الإفريقي، الإثنين، إن الحادث وقع في متنزه كيبالي الوطني غربي أوغندا.
وكان سيباستيان راميريز أمايا، وهو باحث يعمل في جامعة ولاية أريزونا الأميركية، موجودا مع باحث آخر ومرشد في المتنزه المعروف بتنوع الحيوانات البرية التي يحويها، وبمركزه الخاص بالأبحاث.
وأوضحت الهيئة في بيان، إن أفراد المجموعة "صادفوا فيلا كان بمفرده ثم هاجمهم، مما دفعهم للركض في اتجاهات مختلفة. وطارد الفيل سيباستيان ودهسه مما أدى إلى وفاته".
وأضافت: "لم نشهد حوادث مماثلة طوال السنوات الخمسين الماضية التي تخللتها أبحاث عن الغابات في متنزه كيبالي الوطني".
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