يعتبر صاروخ "فيخر" المضاد للدبابات سلاحا فعالا تستخدمه المروحيات الروسية لتدمير مدرعات القوات الأوكرانية عن بعد 10 كيلومترات.
وقد نشرت الدفاع الروسية مشهد فيديو أظهر عمل مجموعة من المروحيات "كا – 52" على تدمير المدرعات، وهي تُحلق في الجو خارج منطقة الإصابة بصواريخ "أرض – جو" المنقولة.
وذلك بواسطة صاروخ "فيخر" الذي يبلغ مدى عمله 10 كيلومترات، ويحلق الصاروخ عند ذلك بسرعة 600 كلم/ثانية، ما يمنع العدو من إصابته.
يذكر أن صاروخ "فيخر" تم تصميمه في الثمانينيات لقاذفتي "سو-25" التكتيكية ومروحيتي "كا – 50" و"ا- 52". لكن إنتاجها المتسلسل لم يتحقق آنذاك. وبدأ إنتاج الصاروخ المذكور على دفعات منذ عام 2013 حين تم توقيع الاتفاقية مع وزارة الدفاع الروسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مروحيات روسية تدمّر مدرعات المتطرفين في أوكرانيا بصاروخ ”فيخر” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.