عاجل- تصريح جديد من ألمانيا بشأن احتياطى الغاز

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الشبكة الاتحادية المسؤولة عن تنظيم الغاز والكهرباء فى ألمانيا، كلاس مولر، إن "المصادر البديلة واحتياطيات الغاز فى ألمانيا ستكون كافية حتى نهاية الصيف وأوائل سبتمبر".

وأضاف فى مقابلة مع صحيفة "دى تسايت": "حتى لو توقف الغاز عن التدفق من روسيا غدا، وهو ما لا توجد مؤشرات عليه، فإن ألمانيا لديها مصادر أخرى".

وكان المستشار الألمانى، أولاف شولتز، قد أعلن فى وقت سابق، أن بلاده تبذل كل ما فى وسعها من ‏أجل تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية.