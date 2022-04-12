بايدن ورئيس وزراء الهند يبحثان تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس الأمريكى جو بايدن، ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا "المزعزعة للاستقرار"، مع التركيز بشكل خاص على الإمدادات الغذائية العالمية.





جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الثلاثاء خلال لقائهما الافتراضى لافتتاح الحوار الوزارى الأمريكى-الهندى بصيغة "2 + 2". وأكد الجانبان، بحسب البيان، التزامهما المشترك، باعتبارهما قادة أكبر الديمقراطيات فى العالم، باحترام السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ وخارجهما. كما أكد بايدن ومودى التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية من خلال التعاون فى الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والتعاون العسكرى وتوسيع العلاقات الاقتصادية والشعبية. كما التزم الزعيمان بمواصلة التعاون- الثنائى والمتعدد الأطراف- بشأن إنهاء جائحة كورونا وتعزيز الأمن الصحى العالمى وتعزيز الأمن الغذائى العالمى وضمان حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندى والهادئ. وأعرب بايدن ومودى عن تطلعهما إلى الاجتماع شخصيًا فى وقت لاحق فى طوكيو، لحضور قمة الرباعية.

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