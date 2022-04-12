الرئيس الأوكرانى: ليتوانيا من بين أوائل الدول التى ساعدتنا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء -أن الرئيس أضاف -خلال خطابه فى برلمان جمهورية ليتوانيا- : "ليتوانيا، أنا ممتن لمخاطبتكم بالنيابة عن الشعب الأوكرانى. لقد كنتم من أوائل من قدموا لمساعدة أوكرانيا. ولا زلتم من بين أولئك الذين يهتمون أكثر بالسلام والأمن فى أوروبا".
وقال الرئيس الأوكرانى إن "حرب روسيا الشاملة ضد أوكرانيا طرحت سؤالًا استراتيجيًا على أوروبا، سواء كانت القيم التى أرست الأساس لتوحيد الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية لا تزال حية أم أن الزمن عفا عليها".
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