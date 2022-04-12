ساركوزى يكشف لمن سيصوت فى الجولة الثانية من انتخابات فرنسا

جدة - نرمين السيد - وقال ساركوزى فى تصريحات له على حسابه الرسمى بموقع "فيسبوك" إنه "من الضرورى الاستجابة إلى دعوة ماكرون لتجمع حاشد على ضوء الانتخابات الرئاسية، لأنه لديه الخبرة اللازمة فى مواجهة أزمة دولية خطيرة أكثر تعقيدًا من أى وقت مضى".

وأضاف أن ماكرون ملتزم أوروبيًا بشكل واضح لا لبس فيه، مشددًا على أن مصلحة فرنسا يجب أن تكون مرشدنا الوحيد.

وكانت عملية فرز صناديق اقتراع الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى فرنسا، قد أظهرت تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون حيث حصل على 28.1% من الأصوات.

وحلت مرشحة حزب التجمع الوطنى مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3%، فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنسى ورئيس حزب "فرنسا الأبية"، جان لوك ميلونشون على 20.1%، حسب تقديرات أولية لمعهد "إبسوس" الفرنسى.

جدير بالذكر أن الجولة الثانية من الانتخابات ستجرى يوم 24 أبريل المقبل.