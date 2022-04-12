كوريا الشمالية: حرائق تلتهم مئات الهكتارات فى جبال قيمغانسان الألماسية

وبحسب الوكالة الكورية، فقد اشتعل الحريق فى ولاية كانفوندو منذ 9 أبريل، وانتشر بسرعة بسبب الرياح القوية، لافتة إلى مشاركة جميع الوسائل والقوى فى إطفاء الحريق، إضافة إلى توجيهات مجلس الوزراء ولجنة الطوارئ الحكومية باتخاذ إجراءات عاجلة لإطفاء الحريق وإعادة المناطق المتضررة فى أسرع وقت ممكن.
أشارت الوكالة إلى أنه تم إطفاء الحريق فى 10 أبريل الماضى، مع اتخاذ إجراءات تهدف لمنع تكرار اشتعال النار، كما كلفت كل المؤسسات بتحسين نظام المراقبة والاتصالات والتعبئة.
وكانت كوريا الجنوبية أعلنت، أمس الإثنين، أن الطقس العاصف والجاف أدى إلى اندلاع حرائق فى أراضيها، حيث دمرت الحرائق 759 هكتارا من الغابات على بعد 20 كيلومترا من الحدود مع كوريا الشمالية.
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