عاجل - بوتين يتحدث عن عزل روسيا

جدة - نرمين السيد - قال بوتين "لن نعزل أنفسنا، ومن المستحيل عموما فرض عزلة محكمة على أى طرف فى العالم الحديث، أما عزل بلد ضخم بحجم روسيا فهو مستحيل بالتأكيد.. لذلك، سنعمل مع أولئك من شركائنا الذين يريدون التعاون".

وشدد بوتين على أن أهداف العملية الخاصة فى أوكرانيا "مفهومة تماما ونبيلة"، قائلاً: "الهدف الرئيسى هو مساعدة شعب دونباس الذى اعترفنا به، واضطررنا إلى القيام بذلك لأن سلطات كييف، بتشجيع من الغرب، رفضت الامتثال لاتفاقات مينسك الهادفة إلى حل سلمى لقضية دونباس".