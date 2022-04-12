عاجل- روسيا تتوعد فرنسا

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة الروسية بباريس فى بيان، حسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء، إن الجانب الروسى أعرب عن احتجاجه الشديد على التصرف غير الودى للسلطات الفرنسية، والذى سيتبعه حتما رد مناسب.

وأكدت السفارة أنه فى 11 أبريل، تم استدعاء رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية إلى وزارة الخارجية الفرنسية، حيث تم تسليمه بياناً بشأن طرد ستة موظفين بالسفارة.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت أمس اعتبار ستة دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب بهم، متهمة إياهم بممارسة أعمال استخباراتية تحت غطاء دبلوماسى.