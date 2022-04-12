وكالة الفضاء الروسية توقف التعاون مع الدول غير الصديقة

جدة - نرمين السيد - وذكرت روس كوزموس - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن موسكو ستواصل تطوير صناعة الفضاء وتعزيز التعاون فى هذا المجال مع الصين ومع دول أخرى.
وأضافت أنه بعد سنوات طويلة من العمل المشترك توقف (روس كوسموس) تعاونها مع الدول غير الصديقة ردا على العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، فضلا عن توفير تلك الدول الدعم العسكرى لسلطات كييف، ما يضع الغرب أمام فشل محتمل فى المشاريع الفضائية سواء الحالية أو المستقبلية.
وكان رئيس وكالة الفضاء الروسية (روس كوزموس) دميترى روجوزين أعلن أمس الإثنين، أن بلاده ستفى بجميع التزاماتها الدولية بشأن محطة الفضاء الدولية؛ حتى حال تم اتخاذ قرار بعدم مواصلة التعاون، بعد عام 2024.
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