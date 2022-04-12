نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل فى بوابة سلطنة عمان التعليمية “ertificate.moe.gov.om” تسجيل الدخول مبأشر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط التسجيل فى بوابة سلطنة عمان التعليمية “ertificate.moe.gov.om” تسجيل الدخول مبأشر الان ، وتراقب البوابة المذكورة أكثر من طريقة لتمكين كل من الطلاب وأولياء أمورهم من تسجيل الدخول والوصول إلى الصفحة الرئيسية هناك العديد من المنصات في السلطنة تتعلق بالعملية التعليمية للطلاب ، وذلك لأهميتها ، وخاصة البوابة التعليمية المذكورة ، بوابة سلطنة عمان التعليمية ، والتي تقدم خدمات متنوعة من إصدار الشهادات واستخراج النتائج ، يرغب الطلاب في تسجيل الدخول إليها.

رابط تسجيل الدخول إلى البوابة التعليمية في سلطنة عمان

بوابة سلطنة عمان تسجيل الدخول من خلال الوصول إلى التقنيات والخدمات التي تقدمها moe gov om ، سأقدم لك اليوم كيفية تسجيل الدخول إلى بوابة التعليم من خلال ثلاث آليات ، ولن تخطئ إذا اتبعت التعليمات يمكنك الآن الوصول إلى رابط بوابة سلطنة عمان التعليمية بإحدى الطرق المذكورة أعلاه للاستفادة من جميع خدمات نظام البوابة مثل استخراج الدرجات والنتائج من بوابة التعليم ويمكنك الوصول إلى البوابة المرتبطة مباشرة بصفحة تسجيل الدخول وأتمنى لكم كل النجاح والتوفيق.

بوابة سلطنة عمان التعليمية تسجيل دخول ertificate.moe.gov.om

الآن نتبع الرابط الخاص بك لتسجيل الدخول إلى بوابة التعليم في سلطنة عمان ، وطريقة وتعليمات الدخول إلى النظام الرسمي من خلال رابط الشهادة moe gov om ، الكل يريد الدخول إلى المنصة العامة كل يوم ، وكذلك متابعة ديناميات الأداء التربوي والتعليم بسلطنة عمان متابعة عامة لأخبار الوزارة.

حاولت وزارة التعليم إطلاق العديد من الروابط المجانية لتسهيل الطلاب ، خاصة أثناء الأزمة الصحية ووباء Covid-19 ، نجحت وزارة التعليم في استبدال التعليم بالتعليم عن بعد من خلال منصات Mandara و Google Classroom لمتابعة التعليم عن بعد دون الحاجة إلى مربكة الصعوبات والمتاعب خاصة بعد زيادة الإصابات بعد مراجعة وزارة الصحة في سلطنة عمان.

أطلقت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان البوابة التعليمية سلطنة عمان صفحتي الشخصية تسجيل الدخول بعد توقف جلسات الدراسة العادية ، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد وإصابة الكثير من الناس قررت عُمان إكمال الدورات الدراسية والتعليم في المنزل ، وقد وضعت جداول زمنية محددة لاستيعاب توقيت جميع المستويات المستهدفة داخل سلطنة عمان من خلال بوابة التعليم ، والتي تضم ما يقرب من 50 معلمًا أكفاءًا ومختصًا من ذوي الخبرة التعليمية.

الخدمات التي تقدم للطلاب من البوابة التعليمية في سلطنة عمان

توفر بوابة التعليم في عمان الكثير من النصائح والإرشادات التعليمية للطلاب والطالبات على حد سواء وتقدم أيضًا العديد من البرامج مثل: البرامج والدورات التعليمية ، برنامج استقبال الطلبات ، دليل الدراسة ، منتدى التعليم ، برنامج التعليم والصحة ، ركن تعليمي ، My الخدمات المدرسية ، واستخدام شبكة دولية ، بدلاً من فوائد الانتقال من الصف الأول إلى الصف الحادي عشر ، بالإضافة إلى توفير منصة مخصصة لطلاب المدارس الإعدادية ، فهي توفر لهم التفاعل مع معلميهم وهي منصة مجانية ، باستثناء أيام عطلة نهاية الأسبوع الرسمية التي يتم بث محتواها بشكل مستمر للطلاب من الجنسين.