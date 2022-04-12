الأمم المتحدة توجه نداء عاجلا لـ إسرائيل بعد تصاعد العنف فى الضفة

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، إن جوتيريش يجدد الدعوة إلى ضرورة إبعاد الأطفال عن الصراع وعدم تعريضهم للعنف والأذى.
ووفقا لبيان وزعه المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة، دعا الأمين العام، جيش الاحتلال الإسرائيلى، إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدًا أنه سيواصل العمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع.
وفى سياق متصل، أبدى المنسق الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، تور وينسلاند، شعوره بالصدمة بسبب مقتل سيدة فلسطينية غير مسلحة على يد قوات الاحتلال فى بيت لحم، وسط ظروف ظروف بدى فيها أنها لم تكن تشكل تهديدا وشيكا.
وعبر المنسق الأممى -فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"- عن تعازيه الحارة لعائلتها، داعيًا إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل فى مثل هذه الأفعال.
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