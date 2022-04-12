عاجل- روسيا تمدد الحظر المؤقت على الرحلات الجوية

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة، فى بيان أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، "تقرر تمديد الحظر المؤقت للرحلات الجوية إلى المطارات فى جنوب ووسط روسيا، حتى 19 أبريل الجارى".
ونصحت الهيئة، شركات الطيران، بتنظيم نقل الركاب إلى مطارات بديلة.
يُشار إلى أنه تم فرض قيود على الرحلات الجوية إلى عدد من المطارات فى جنوب روسيا فى نهاية فبراير الماضى، تزامنا مع انطلاق العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.
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