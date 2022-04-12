قوات الاحتلال تقتحم جنين وتعتقل 3 فلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، فقد اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين قبل انسحابها من جنين فى الضفة الغربية. وكانت الأمم المتحدة وجهت نداء عاجلاً إلى إسرائيل، حيث أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للمنظمة، عن انزعاجه إزاء استمرار ارتفاع عدد الضحايا بمن فيهم النساء والأطفال، جراء تصاعد العنف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية.

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