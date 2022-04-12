جدة - نرمين السيد - فرض الجيش اللبنانى طوقا أمنيا بمحيط الانفجار الذى شهدته منطقة بنعول بمدينة صيدا جنوبى لبنان، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، فيما تتواصل جهود الدفاع المدنى اللبنانى للبحث بين الأنقاض عن مصابين أو قتلى، وسط أنباء عن العثور عن قتيل و7 مصابين على الأقل حتى الآن.





وقامت فرق من الجيش اللبنانى بالانتشار فى أرجاء المنطقة وإجراء عمليات تمشيط، فيما دفع الصليب الأحمر بمزيد من سيارات الإسعاف لسرعة نقل المصابين وتوزيعهم على مستشفيات صيدا، بعدما تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفى الراعى بالمدينة. ولم يتحدد بعد أسباب الانفجار الذى أدى إلى تدمير كامل لمبنى بلدية بنعفول ومركز تابع لكشافة الرسالة التابعة لحركة أمل، وإصابة مبنى مجاور، فيما لم تتحدد حتى الآن الخسائر المادية والأضرار الناتجة عن الانفجار وكيفية حدوثه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اللبنانى يفرض طوقا أمنيا فى صيدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.