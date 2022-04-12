عاجل- بريطانيا تهدد روسيا (أسلحة كيماوية فى أوكرانيا)

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع البريطانية، إنه إذا تم استخدام الأسلحة الكيماوية فى أوكرانيا فإن جميع الخيارات الممكنة مطروحة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قد أعلن أن القوات الروسية قد تستخدم أسلحة كيماوية فى أوكرانيا، لكنه لم يقل إن الأسلحة الكيماوية قد استخدمت بالفعل. وحسب "فرانس برس" وردت تقارير غير مؤكدة، أمس الإثنين، تشير إلى استخدام أسلحة كيماوية فى ميناء ماريوبول المحاصر بجنوب أوكرانيا.

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