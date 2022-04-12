استشهاد فلسطينى طعن شرطيًا إسرائيليًا فى عسقلان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما ذكرته قوات الأمن الإسرائيلية فى رسالة لها، فإنه "خلال عملية فى عسقلان، تعرف شرطى على مشتبه به، وبدأ يتحقق من هويته، لكن الرجل أخرج سكينًا وهاجم الشرطى الذى ردّ بسرعة فاتحًا النار عليه"، حسبما نقلت "فرانس برس". كما أكدت الشرطة الإسرائيلية مقتل المواطن الفلسطينى.

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