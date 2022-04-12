جدة - نرمين السيد - وأفاد المعهد بأن العدد الإجمالى لإصابات كوفيد-19 المؤكدة فى البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع بذلك إلى 22 مليونا و840 ألفا و776 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 132 ألفا و17 حالة وفاة.
وذكر المعهد أن العدد الإجمالى للمتعافين من الإصابة فى ألمانيا بلغ حتى اليوم حوالى 18 مليونا و893 ألفا و100 شخص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تسجل أكثر من 162 ألف إصابة بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.