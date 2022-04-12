ألمانيا تسجل أكثر من 162 ألف إصابة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفاد المعهد بأن العدد الإجمالى لإصابات كوفيد-19 المؤكدة فى البلاد منذ بداية الجائحة ارتفع بذلك إلى 22 مليونا و840 ألفا و776 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 132 ألفا و17 حالة وفاة.

وذكر المعهد أن العدد الإجمالى للمتعافين من الإصابة فى ألمانيا بلغ حتى اليوم حوالى 18 مليونا و893 ألفا و100 شخص.