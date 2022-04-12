نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول الموازي برقم الامتحاني 2021/2022 استعلم جميع المحافظات العراقية في المقال التالي
نتائج القبول الموازي برقم الامتحاني 2021/2022 يمكنك الآن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في كافة المحافظات الموجودة في دولة العراق من خلال استخدام الرقم الامتحاني، وهذا تم الإعلان عنه بعدما تم الانتهاء من الاختبارات بشكل رسمي وأنتهى المعلمين من رصد طلبات المتقدمين للحصول على القبول الموازي، وهذا حيث أنه تم العمل على طرح النتائج الخاصة بالقبول الموازي عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة في جميع محافظات دولة العراق، ولهذا فقد نتعرف معا على جميع التفاصيل المتعلقة بنتائج الاختبارات للطلاب وموعد ظهورها على الموقع الإلكتروني وفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم في دولة العراق.
الموقع الإلكتروني للاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم من تحديد كافة الشروط الخاصة بنتائج القبول الموازي وهذا بعدما تم التأكيد من قبل المختصين عن إمكانية إعلان نتائج القبول.
- وهذا الأمر قد تسبب في العمل على ارتفاع معدلات البحث عن النتيجة الخاصة بالطلاب والبحث عن خطوات استخراج نتائج الطلاب.
- بينما نتعرف معال على مجموعة من الخطوات التي تساعد في التعرف على نتائج القبول والتي تعرض على جميع الطلاب على موقع وزارة التربية في العراق.
- وقد يتمكن جميع الطلاب من التعرف على كافة النتائج بشكل أكثر سهولة وبساطة من ما سبق من خلال تسجيل الدخول في الموقع الإلكتروني التابع للوزارة.
خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي
تتمكن من الحصول على النتائج الخاصة بالقبول الموازي من خلال مجموعة مختلفة من الخطوات البسيطة التي يقوم الطلاب بها في كافة محافظات العراق:
- فيمكنك أولا الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت.
- ومن ثم العمل على اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن النتائج المتعلقة بالقبول الموازي.
- ثم القيام بعملية الاستعلام عن النتائج عن طريق كتابة الاسم رباعي وكتابة رقم الامتحان في المكان المخصص لها.
- يتم الضغط على الأيقونة الخاصة الاستعلام عن النتائج حتى تظهر النتائج فورا للطلاب ليتعرف كلا منهم على التفاصيل الخاصة بها.
- وهذا حتى يتمكنون من التقديم في الجامعات المختلفة في دولة العراق ويستكملون مراحل التعليم الخاصة بهم
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