نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة البيئة والمياه وكيفية التقديم والشروط المطلوبة وما هي الوظائف الشاغرة في المقال التالي

وظائف وزارة البيئة والمياه نقدم لكم أهم شروط وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، حيث قامت الوزارة بتقديم عدة وظائف يبلغ عددها 117 وظيفة شاغرة تابعة لها للمواطنين السعوديين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى لمؤهلهم التعليمي، وحددت الوزارة هذه الشروط حتى تستطيع المقارنة بين المتقدمين لرؤية الأكثر استحقاقًا عن غيرهم، وسنقوم بتوضيح طريقة وموعد التقديم على الوظائف لكل الأشخاص الراغبين في الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي السعودي. ما هي شروط وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية؟ أول شرط وهو أكثر الشروط أهمية هو أن يكون المواطن المتقدم على الوظائف سعودي الجنسية.

ويعيش بشكل دائم على أرض المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون للمتقدم سيرة حسنة في سلوكه وتعاملاته بين الناس

وألا يكون في سجله أي شبهة جنائية أو قضية تخالف الأمانة والشرف كما أنه لا يجب أن يكون قد تم سجنه مسبقًا.

طول المتقدم يجب أن يتناسب كليًا مع طوله حتى يكون لائقًا للوظائف المعلنة.

وعمره يجب أن يتراوح بين العشرين حتى الخامس والأربعين عامًا ويجب أن يكون لائقًا طبيًا.

مؤهلة العلمي يجب ألا يقل عن شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

يجب ألا يكون قد تم فصله مسبقًا من الخدمة العسكرية في المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يتم قبوله واجتيازه في جميع الاختبارات المقررة في المقابلة الرسمية وأن يحضر معه كافة الأوراق الرسمية التي تفيد ذلك. الوظائف الشاغرة في وزارة البيئة السعودية 1443هـ أربع وظائف بمسمى باحث ثروة حيوانية في قطاع الإنتاج الحيواني.

عدد 2 وظيفة باحث ثروة حيوانية في وكالة الزراعة وواحد في فرع الرياض والجوف والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية وأخيرًا مكة المكرمة.

طبيب بيطري في وكالة الوزارة للزراعة بعدد 2 موظف وواحد في الإدارة العامة للمحاجر ومثله لإدارة الإنتاج الحيواني.

موظف بمسمى مساعد طبيب بيطري في الفرع الأساسي للإدارة العامة للمحاجر وآخر في فرع الرياض وكذلك في منفذ الحديثة في فرع الوزارة في الجوف.

محلل مختبر عدد واحد موظف في إدارة تقييم المخاطر في ديوان وزارة البيئة السعودية. عمر شويل - جدة وظائف وزارة البيئة والمياه وكيفية التقديم والشروط المطلوبة وما هي الوظائف الشاغرة - ثقفني

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