قرض سيارة يصل ل 150 الف ريال من بنك التنمية الاجتماعية وكيفية وشروط التقديم

تزداد عمليات البحث بشكل تدريجي حول تمويلات سريعة، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويلات عديدة ومختلفة لخدمة عملائه ومنها قرض سيارة بنك التنمية الاجتماعية، حيث يعتبر أحد منتجات البنك التمويلية التي يقدمها إلى أبناء الوطن ضمن إطار أهدافه الاستراتيجية بتسهيل الوصول إلى المنتجات التمويلية لممارسة العمل الحر والأسر المنتجة، ونوضح بالمقال اهم شروط الحصول على تمويل سيارة واهم مزاياه والمستندات المطلوبة وكيفية التقديم عليه ونوضح كذلك انواع السيارات المعروضة وسعرها، حيث يستهدف تمويل السيارة من بنك التنمية الاجتماعية المواطنين من الجنسين رجال ونساء القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة العمل المناسبة أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية، ولهذا أتاح البنك هذا التمويل الميسر ليمكّن هؤلاء من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي، حيث يقدم البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة داخل المملكة العربية السعودية بأقصى جهودها من أجل أن توفر حياة كريمة إلى كافة أبنائها من مختلف الطبقات .

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل سيارة من بنك التنمية الاجتماعية:

يشترط أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية.

أن يكون عمر المتقدم بحد أدنى 20عام ولا يقل عن ذلك.

كما يشترط ألا يزيد عمره عن 60 عام وذلك للمدنيين بينما إذا كان متقاعد فيلزم ألا يزيد عمره عن 65 عام.

ومن أهم الشروط أن يكون المتقدم لأول مرة يقوم بالتقديم للحصول على قرض من بنك التنمية وليس هناك أي قرض آخر طلب الحصول عليه.

كما يشترط بالنسبة لدخله فيلزم أن يكون أكثر من 14 ألف ريال سعودي.

كما يشترط أن يكون نجح في اختبار الائتمان المقدم من البنك إلى عملائه.

ويشترط أيضا أن تكون مدة التمويل من أجل الحصول على القرض أكثر من ستين شهر.

كما يشترط على المتقدم للحصول على سيارة أن يكون لديه رخصة قيادة سارية مع عدم وجود أي مخالفات مرورية.

ويلزم على المتقدم أن يتم التسجيل في أي شركة من شركات التأمين المعتمدة لتأمين المركبات.

المستندات المطلوبة لـ قرض سيارة بنك التنمية الاجتماعية:

مطلوب تقديم الهوية الوطنية.

العنوان الوطني.

رقم الحساب المصرفي (الآيبان) الخاص بالمتقدم.

رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر.

رخصة قيادة (سواقة) سارية.

التأمين على المركبة.

اهم مزايا قرض سيارة بنك التنمية الاجتماعية:

تصل قيمة التمويل بحد أقصى 150 ألف ريال سعودي

يتم السداد على فترات طويلة قد تصل إلى 60 شهر علماً بأن الأقساط تتم بشكل شهري.

له رسوم إدارية وهي لا تتخطى المبلغ المحدود من قبل إدارة البنك وهو 4 آلاف ريال سعودي.

يتم إعفاء المتقدم في حالة الوفاة أو العجز الكلي

كيفية طلب قرض سيارة بنك التنمية الاجتماعية إلكترونيًا: