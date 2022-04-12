كيفية التسجيل كمستفيد ورابط المساهمة كمحسن ومتبرع في منصة إحسان الخيرية

في الآونة الأخيرة رغم الظروف الصعبة إلا أن عمليات البحث في السعودية في ازياد حول مساعدات المنصة، حيث تعتبر منصة احسان من اهم واشهر المنصات التي تساعد الفقراء والمحتاجين والاسر ذات الدخل المحدود والتي تتلقى مساعدات وخاصة في الشهر الكريم، ونوضح في مقالى كيفية الاستفادة والتسجيل فى منصة احسان كمستفيد او كمتبرعا وشروط الاستفادة مما توزعه منصة احسان الخيرية من توزيع اموال على الافراد والاسر الاكثر احتياجا، حيث تعتبر منصة احسان من العلامات الفارقة في العمل الخيري بالمملكة، حيث تقوم على تسهيل وصول المساعدات إلى المحتاجين تحت أشراف دقيق من أكثر من 12 جهة رقابية حكومية تجعل العمل الخيري أكثر شفافية ومصداقية، وتعد تلك المنصة من أهم المنصات الإلكترونية الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين في المملكة، إذ تقدم مساعدات مالية وتبرعات للمواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط للحصول على هذا الدعم سواء من أجل تحسين مستوى المعيشة أو تسديد الديون أو كفالة الفقراء والمحتاجين ومساعدة اليتامى،وقد أعلنت المنصة أن إجمالي التبرعات وصلت حتى الآن إلى أكثر من مليار ونصف ريال سعودي، ساهم في جمعها المحسنين من كافة مناطق المملكة، ولعل أبرز المتبرعين لهذا العام هم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي دعم المنصة بـ30 مليون ريال، ثم تأتي أرامكو التي دفعت وجدها 25 مليون ريال، ثم الأمير محمد بن سلمان، الذي سدد لمنصة إحسان 20 مليون ريال، كما تبرع الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز بمبلغ 2 مليون ريال.

كيفية الحصول على المساعدات من منصة إحسان:

يقوم الشخص المستفيد بالدخو لعلى الرابط الرسمي لمنصة إحسان الخيرية .

على المستفيد تقديم كافة الأوراق التي تشير إليها المنصة إنها في حاجة لها لإتمام عملية التسجيل للحصول على التبرعات

وبعد تسليم الاوراق للجمعية ستقوم الجمعية بدراسة الأوراق المقدمة ومراجعتها لمعرفة ما إذا كانت الحالة تنطبق عليها شروط الإحسان أن لا.

بعد أن تقوم الجمعية بدراسة طلبك المقدم بشكل جيد تخبرك بآخر التطورات وردها الأخير حول منحها التبرع أم لا.

طريقة اخرى للتقديم في منصة احسان :