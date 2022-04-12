نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة والشروط اللازم توافرها في المقال التالي

تم الإعلان عن وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وكان البحث شديد على الوظائف المعلنة، فالحكومة السعودية تسعى لتحقيق رؤية مستقبلية وفقًا لرؤية 2030م التي تبحث عن طرق تحقيقها بكافة الطرق، وكانت توظيف الشباب العاطلين عن العمل من أول الشهادات المتوسطة حتى الشهادات العليا هي خطوة هامة في تحقيق التطور والتقدم للدولة وفيما يلي سنوضح لكم كيفية التقديم على وظائف وزارة البيئة السعودية وشروط القبول فيها. طريقة التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية 1443هـ يمكنكم التقديم على وظائف وزارة البيئة السعودية من خلال رابط التقديم المباشر https://naama.sa/Account/Login على الموقع الرسمي الإلكتروني للوزارة.

التقديم بدأ من اليوم الإثنين الموافق العاشر من رمضان 1443هـ – الحادي عشر من أبريل 2022م.

يستمر التقديم مدة أسبوع تقريبًا أي أنه من المقرر أن ينتهي في يوم الأحد الموافق السادس عشر من رمضان 1443هـ – السابع عشر من أبريل 2022م. خطوات التسجيل للحصول على وظائف وزارة البيئة السعودية قم بالدخول على موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية الإلكتروني الرسمي.

سجل دخولك على الموقع كمستخدم جديد أو إن كان لك حساب مسبق قم بالدخول المباشر عليه.

بعد أن تسجل دخولك وتظهر أمامك الصفحة الرئيسية اختر منها “ا لوظائف المتاحة “.

“. من الوظائف المتاحة سيظهر أمامك كل الوظائف الشاغرة في القطاع قم باختيار الوظيفة المناسبة أو التي ترغب بها.

سيتم فتح نموذج أمامك قم بملئه كاملًا بدون أي خطأ في المعلومات وأرفق بياناتك بالأوراق والمستندات المطلوبة منك حتى تدعم بياناتك.

قبل التقديم قم بمراجعة سريعة على كل المعلومات والبيانات التي قمت بكتابتها ثم انقر أخيرًا على أيقونة “تقديم الطلب”. شروط القبول في وظائف وزارة البيئة السعودية على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

يجب أن يتمتع بسيرة حسنة وسلوك طيب.

غير محكوم عليه بأي حكم قضائي وأي جريمة تخالف الأمانة والشرف.

أن يكون طوله مناسبًا لوزنه ولا يزيد عمره عن 45 عامًا ولا يقل عن 20 عامًا.

مؤهله التعليمي يجب ألا يقل عن شهادة الثانوية العامة.

يجب أن يكون لائقًا من الناحية الطبية. عمر شويل - جدة كيفية التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة والشروط اللازم توافرها - ثقفني

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