بريطانيا: القتال في شرق أوكرانيا سيشتد خلال أسبوعين أو ثلاثة

تتوقع الاستخبارات العسكرية البريطانية أن تتصاعد المعارك في شرقي أوكرانيا خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، فيما يشير تقييم لوزارة الدفاع الأميركية إلى أن روسيا تستعد لهجوم مكثف في منطقة دونباس.

فقد قالت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة على حسابها في تويتر إن "القتال في شرق أوكرانيا سوف يتكثف خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع القادمة".

وأشارت التغريدة إلى أن هذا يأتي مع استمرار روسيا في إعادة تركيز جهودها وتموضع قواتها هناك، بحسب رويترز.

ويأتي هذا أيضا فيما أشار أحدث تقييم لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إلى أن روسيا تستعد لهجوم مكثف في منطقة دونباس، لكنها لم تبدأ بعد.

قال مسؤول دفاعي أميركي كبير إن الروس ينقلون المزيد من القوات والعتاد نحو تلك المنطقة ويركزون الكثير من ضرباتهم الصاروخية هناك.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة التقييمات العسكرية الأميركية الداخلية، وفقا للأسوشيتد برس.

وقال المسؤول إن قافلة طويلة من المركبات تتجه جنوبا نحو مدينة إيزيوم الشرقية تشمل مدفعية بالإضافة إلى دعم جوي ومشاة، فضلا عن عناصر القيادة والسيطرة في ساحة المعركة ومواد أخرى.

وقال المسؤول كذلك إن القافلة انطلقت على ما يبدو من منطقتي بيلغورود وفالويكي في روسيا، اللتين تتشكلان كمنطقتين رئيسيتين لتجميع القوات الروسية في دونباس.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي "إنهم يعيدون تنظيم مواقعهم، ويركزون على دونباس"، مؤكدا أن ماريوبول "لا تزال مدينة متنازعا عليها" رغم أن سقوط هذه المدينة الاستراتيجية يبدو وشيكا، بحسب فرانس برس.

وأشار مسؤول كبير في الوزارة طلب الكشف عن اسمه إلى قافلة دبابات شمال إيزيوم، موضحا أن البنتاغون يقدّر أن هذه القافلة تضمّ عناصر للقيادة والسيطرة وكتيبة دعم لصيانة المروحيات وكتيبة لوجستية من قوات المشاة.

وأضاف أن القوات الروسية تعزز صفوفها أيضا في جنوب غربي دونيتسك، خصوصا بالمدفعيات لكن "لا نعتبر أن الهجوم الجديد قد بدأ"، وفقا للوكالة الفرنسية.

وقال إنه "نظرًا إلى المشاكل اللوجستية الكثيرة وتلك المرتبطة بالإمدادات، ونظرًا إلى الصعوبات التي يواجهونها في المناورة، ونظرا إلى مشاكلهم المتعلّقة بالتنسيق والمعنويات والتنظيم الهرمي، ليس مؤكدًا أنهم سيكونون فعّالين كثيرًا".

وقال إن الجنرال دفورنيكوف كان يقود الهجوم في الجنوب في بداية الغزو، وقد حقق الروس نجاحًا في الجنوب أكبر من ذلك الذي حققوه في الشمال".